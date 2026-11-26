Listyo Sigit Tolak Hadiri Sidang Etik, Pemanggilan Kedua Dijadwalkan 30 November

JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak menghadiri sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Akibatnya, sidang etik yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/11/2026) ditunda.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, penolakan kehadiran Listyo Sigit disampaikan melalui berita acara yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.

"Perlu kami sampaikan bahwa terduga pelanggar LSP sebagaimana jadwal sidang Komisi Kode Etik Polri hari ini, terduga pelanggar tidak hadir sesuai dengan berita acara penolakan kehadiran yang ditandatangani oleh terduga pelanggar LSP," kata Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2026).

Menindaklanjuti penolakan tersebut, pimpinan sidang memutuskan menunda persidangan dan meminta agar Listyo Sigit dihadirkan dalam sidang berikutnya. Polri menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap Listyo pada Senin (30/11/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

"Tentunya dengan mekanisme panggilan kedua yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 November 2026, sekitar pukul 09.00 WIB," ujar Isir.

Sidang KKEP tersebut melibatkan sejumlah pejabat kepolisian sebagai anggota majelis. Di antaranya Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko selaku wakil ketua merangkap anggota, Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto, Kabaintelkam Polri Komjen Dedi Kusuma Bakti, serta Sekjen KP2MI Komjen Dwiyono.