Tak Hanya Fisik, Amran-Sugiono Jalani Tes Kesehatan Jiwa hingga Narkoba di RSPAD

JAKARTA - Dua calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi sisa masa jabatan 2024–2029, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono, menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Kamis (26/11/2026). Pemeriksaan meliputi kesehatan fisik, kesehatan jiwa, hingga tes narkoba.

Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Ichsan Firdaus, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara bertahap setelah kedua cawapres menyatakan persetujuan melalui informed consent atau persetujuan tindakan medis.

“Tahapan-tahapannya dimulai dari pemeriksaan-pemeriksaan, tentunya kesediaan untuk dilakukan, jadi informed consent untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian bertahap dari mulai pemeriksaan-pemeriksaan fisik dan kemudian pemeriksaan tes kesehatan jiwa dan juga tes yang lain, termasuk dalam ini narkoba,” ujar Ichsan dalam konferensi pers, Kamis (26/11/2026).

Ichsan mengatakan, RSPAD mengerahkan 25 dokter spesialis dan subspesialis beserta tim untuk memeriksa Amran dan Sugiono. Hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada MPR RI pada hari ini.

“Kami mengerahkan 25 dokter spesialis dan subspesialis beserta tim dan hari ini nanti hasilnya akan didapatkan dan kami akan laporkan, antarkan ke MPR,” ujarnya.