Amran Sulaiman Puasa Sejak Semalam sebelum Jalani Tes Kesehatan Cawapres

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku telah berpuasa sejak malam, sebelumnya sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari verifikasi persyaratan calon wakil presiden (cawapres).

Amran tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026) pagi, sekitar pukul 06.20 WIB. Dia datang menggunakan mobil dinas Maung berwarna putih dengan pelat nomor B 1606 BCF.

Saat tiba, Amran tampak mengenakan kemeja putih, celana hitam, serta kopiah hitam.

Dia mengatakan akan menemui awak media setelah seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan selesai. Amran juga mengungkapkan dirinya telah berpuasa sejak malam sebelumnya sesuai arahan dokter.

“Pas nanti keluar (selesai pemeriksaan kesehatan) nanti ketemu. Puasa dari tadi malam kata dokter,” ujar Amran.