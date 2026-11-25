Panitia Ad Hoc MPR Usulkan Pemilihan Wapres Digelar Dua Hari, 10-11 Desember 2026

JAKARTA - Panitia Ad Hoc MPR RI mengusulkan agar rapat paripurna pemilihan Wakil Presiden (Wapres) RI periode 2024–2029 digelar selama dua hari, yakni pada 10 dan 11 Desember 2026. Sebelumnya, rapat paripurna tersebut telah dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2026.

Ketua Harian Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K Harman, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dalam pembahasan rancangan keputusan mengenai jadwal sidang paripurna.

“Berkembang di Panitia Ad Hoc supaya diadakan tanggal 10 dan tanggal 11 (Desember),” kata Benny dalam konferensi pers di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Benny menjelaskan, usulan dua hari pelaksanaan itu bertujuan memisahkan agenda pengesahan rancangan ketetapan dengan agenda pemilihan dan pelantikan wakil presiden.

“Tanggal 10 itu sidang untuk mengesahkan rancangan ketetapan yang telah disiapkan, dan tanggal 11 khusus agenda untuk memilih calon wakil presiden,” ujarnya.