Kejar Keabsahan Ijazah Amran dan Sugiono, MPR Hadirkan Kepala Sekolah ke Kemendikdasmen

JAKARTA - Tim Verifikasi MPR RI merampungkan rangkaian klarifikasi faktual terkait latar belakang pendidikan dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Amran Sulaiman dan Sugiono, di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Rabu (25/11/2026) sore.

Dalam agenda yang dipimpin langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti tersebut, tim MPR turut menghadirkan pejabat dari daerah dan sekolah asal kedua kandidat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Kepala SMAN 5 Bone, Sulawesi Selatan, didatangkan langsung ke Jakarta untuk mengonfirmasi riwayat pendidikan setingkat SMA Amran Sulaiman. Sementara itu, Kepala SMA Taruna Nusantara Magelang, Mayjen TNI Mohammad Imam Gogor, hadir untuk mengonfirmasi dokumen kelulusan Sugiono.

Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI, Ahmad Basarah, mengungkapkan bahwa klarifikasi ke Kemendikdasmen menjadi salah satu tahapan krusial dalam proses verifikasi.

Menurutnya, polemik dokumen pendidikan yang berkembang di tengah masyarakat sempat menjadi sorotan dalam dinamika pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan. Karena itu, proses verifikasi harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian.

"Salah satu sebab atau salah satu penyebab terjadinya peristiwa pergantian wakil presiden di tengah masa jabatan ini karena polemik yang muncul di tengah masyarakat, salah satunya adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sempat menimbulkan kontroversi," ujar Basarah di Kemendikdasmen, Rabu (25/11/2026).