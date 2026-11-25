Verifikasi Cawapres, Pokja II MPR Cek Dokumen Sugiono dan Amran ke MA

JAKARTA - Kelompok Kerja (Pokja) II Tim Verifikasi MPR RI mendatangi Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (25/11/2026). Kedatangan tersebut dalam rangka melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen persyaratan dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto kepada MPR.

Ketua Pokja II Tim Verifikasi MPR, Johan Rosihan, mengatakan pihaknya telah memeriksa satu per satu dokumen persyaratan yang diserahkan Presiden, mulai dari kelengkapan hingga keabsahannya.

“Berkas itu sudah kami ceklis, baik itu kelengkapannya maupun keabsahannya. Pada hari ini kami melakukan verifikasi faktual untuk mengecek kebenarannya,” kata Johan.

Dalam proses verifikasi tersebut, pimpinan MA turut menghadirkan perwakilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Cibinong, dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketiga pengadilan tersebut dilibatkan untuk memeriksa keabsahan dokumen milik Andi Amran Sulaiman dan Sugiono sebagai calon wakil presiden yang diusulkan kepada MPR.