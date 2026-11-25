Jimly Usul Prabowo Dilibatkan dalam Musyawarah Pemilihan Wapres di MPR

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa pemilihan wakil presiden dalam rapat paripurna MPR pada 11 Desember 2026 mendatang sebaiknya ditempuh melalui mekanisme musyawarah. Menurut dia, proses tersebut juga dapat melibatkan Presiden RI Prabowo Subianto selaku pengusul dua nama calon wakil presiden (cawapres).

“Misalnya diwakili oleh pimpinan MPR yang diwakili oleh semua partai itu, berembuk, bagaimana baiknya. Nggak usah voting-lah. Siapa di antara dua ini? Dipilih aja,” kata Jimly usai rapat bersama Panitia Ad Hoc MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

“Bila perlu musyawarah juga dilakukan dengan presiden, supaya presiden kira-kira ini bagaimana baiknya, karena umumnya fraksi-fraksi di MPR maunya begini,” ujarnya melanjutkan.

Jimly mengatakan, jika Presiden Prabowo menyetujui hasil musyawarah tersebut, pemilihan tidak perlu dilanjutkan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting. Namun, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, voting dapat menjadi opsi terakhir.