Dua Cawapres Pilihan Prabowo Diusulkan Tak Perlu Paparkan Visi-Misi

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menilai bahwa dua calon wakil presiden (cawapres) usulan Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, tidak perlu menyampaikan visi-misi di dalam sidang paripurna MPR yang akan digelar 11 Desember 2026 mendatang.

Menurutnya penyampaian visi-misi cawapres menjadi tidak relevan karena tugasnya yang hanya mendampingi presiden dalam tugas-tugas kenegeraan setelah terpilih nanti.

"Kalau untuk menyampaikan visi dan misi, tentu tidak relevan. Karena apa yang dilaksanakan oleh wakil presiden adalah visi dan misi presiden dan wakil presiden yang sudah ada, tidak ada visi dan misi baru," kata Hamdan saat menghadiri rapat bersama Panitia Ad Hoc MPR, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Sementara, terkait kewajiban kedua Cawapres untuk menyatakan kesediaan dicalonkan, Hamdan menilai hal tersebut tetap dapat dilakukan meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, Hamdan mengatakan, kedua cawapres tidak perlu menyampaikan visi dan misi baru. Sebab, program kerja yang akan dijalankan oleh wakil presiden terpilih mengacu pada visi dan misi presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, tidak ada visi dan misi baru yang perlu disampaikan.

"Kita juga perlu memperhatikan ya apa yang diusulkan oleh presiden ya. Tentu presiden sudah mempertimbangkan ya kebutuhannya sebagai wakil presiden sehingga mengajukan dua nama," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

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