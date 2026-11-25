Tim Verifikasi MPR: Status Kewarganegaraan Dua Kandidat Cawapres dan Istri Dinyatakan Sah

JAKARTA - Dokumen dua kandidat Calon Wakil Presiden (Cawapres) dinyatakan sah dan benar oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU Kementerian Hukum (Kemenkum).

Dokumen telah diterima Tim Verifikasi Cawapres MPR RI saat melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen kewarganegaraan dua kandidat dan istri cawapres.

Sekretraris Tim Verifikasi Cawapres MPR RI, Ahmad Basarah menjelaskan, pihaknya sengaja melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen kewarganegaraan dua kandidat cawapres ke Kemenkum.

"Karena verifikasi faktual yang perlu kami dapatkan secara resmi dari otoritas kementerian yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas ini, persyaratan adalah satu persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang memang langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Basarah, Rabu (25/11/2026).

Hal itu termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus dipastikan status kewarganegaraannya sejak kelahirannya dan tidak pernah memperoleh kewarganegaraan lain.

"Oleh karena itu kami berterima kasih kepada Pak Menteri yang baru kami hubungi tadi malam tapi dengan sigap dan responsif beliau membatalkan semua acara yang lain untuk menerima kami karena tugas penting yang sedang kami lakukan ini," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

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