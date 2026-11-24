Pemerintah Kebut Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh

ACEH – Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh oleh Satuan Tugas Penanganan dan Pemulihan Pascabencana (Satgas PRR). Pemerintah juga terus melakukan sinkronisasi mitigasi bencana hidrometeorologi tiga provinsi di Sumatera.

Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, memaparkan perkembangan terkini pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

“Pemerintah terus memacu percepatan pemulihan melalui dukungan pendanaan dan program lintas sektor, baik untuk rekonstruksi infrastruktur maupun pemulihan sosial ekonomi warga,” ujarnya dikutip, Selasa (24/11/2026).

Sementara itu, ICMI Aceh menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Satgas PRR dalam penanganan pascabanjir hidrometeorologi 2025.

“Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya penting untuk memulihkan infrastruktur dan aktivitas masyarakat yang terdampak, tetapi juga menjadi momentum memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana di masa mendatang,” ujar Ketua ICMI Orwil Aceh Mujiburrahman.

Selain mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, ICMI Aceh juga menyatakan kesiapan bermitra dan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam merumuskan kebijakan serta implementasi hasil-hasil riset terkait mitigasi bencana, ketahanan pangan, ekologi, kesejahteraan masyarakat, dan perdamaian.

“Rekomendasi tersebut juga menegaskan dukungan ICMI Aceh terhadap percepatan berbagai program strategis pemerintah, termasuk penegakan hukum,”ujarnya.