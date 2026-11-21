Sumbar Dikepung Banjir, Permukiman hingga Fasilitas Umum Terdampak

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana banjir akibat tingginya intensitas hujan yang melanda empat kabupaten di Provinsi Sumatera Barat pada Selasa hingga Rabu (17–18/11/2026). Akibat kejadian itu, ratusan warga turut terdampak.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan berkata, empat daerah terdampak yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Dharmasraya, dan Lima Puluh Kota.

"Banjir menggenangi permukiman warga serta berdampak pada lahan pertanian, akses jalan, dan fasilitas pendidikan," kata Berton dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Di Kabupaten Pesisir Selatan, kata dia, hujan lebat menyebabkan Sungai Batang Tapan meluap hingga menggenangi permukiman warga di Nagari Kampung Tengah dan Nagari Talang Balarik.

Sebanyak 17 kepala keluarga (KK) terdampak dan 15 unit rumah tergenang. Kondisi terkini menunjukkan air mulai surut dan hujan berintensitas ringan.

Sementara itu, banjir juga melanda empat kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Bencana itu akibat hujan lebat yang menyebabkan peningkatan debit sungai hingga meluap.

"Berdasarkan data sementara, sekitar 873 unit rumah terendam dan pendataan masih berlangsung," tuturnya.

Selain itu, Berton mengungkapkan, banjir juga melanda Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya yang mencakup lima nagari. Peristiwa ini dipicu hujan lebat berdurasi ekstrem sejak Selasa (17/11/2026) pukul 18.00 WIB hingga Rabu (18/11) pukul 02.33 WIB.