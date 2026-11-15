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Banjir Terjang 8 Kecamatan di Aceh Tamiang, 5.088 Warga Mengungsi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |16:31 WIB
Banjir Terjang 8 Kecamatan di Aceh Tamiang, 5.088 Warga Mengungsi
Banjir di Aceh (Foto: BNPB)
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JAKARTA - Banjir melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang berdampak pada 18.158 jiwa. Sebanyak 5.088 warga terpaksa mengungsi akibat banjir yang melanda delapan kecamatan di wilayah tersebut.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB, Berton SP Panjaitan, merinci delapan kecamatan yang terdampak, yakni Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.

“Laporan sementara mencatat 5.785 KK atau 18.158 jiwa terdampak, dengan 1.423 KK atau 5.088 jiwa mengungsi,” kata Berton, Minggu (15/11/2026).

Kemudian tercatat 885 unit rumah terendam dan 158 hektare sawah terdampak akibat banjir yang terjadi di wilayah tersebut.  “Selain itu, sekitar 885 unit rumah terendam, 158 hektare sawah terdampak, serta enam titik atau ruas jalan di Kecamatan Tenggulun terputus atau tidak dapat dilalui,” ujarnya.

Selain di Aceh Tamiang, banjir juga terjadi di Kota Subulussalam. Banjir yang dipicu hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi menyebabkan Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit meluap sejak Kamis 12 November.

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Topik Artikel :
BNPB banjir aceh banjir
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