BPBA Diminta Segera Distribusikan Logistik untuk Korban Banjir Aceh Singkil

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong otoritas penanggulangan bencana Provinsi Aceh segera mendistribusikan persediaan bantuan yang tersimpan di gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Singkil.

“Penyaluran barang bantuan tersebut dialokasikan dari logistik yang masih tersedia di gudang Badan Penanggulangan Bencana Aceh saat penanganan banjir dan longsor pascasiklon Senyar 2025,” kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Minggu (15/11/2026).

Berton mengatakan, permohonan pendistribusian bantuan tersebut telah disampaikan melalui surat Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB tertanggal 15 November 2026. “Dengan pendistribusian bantuan yang masih tersedia di gudang, ini dapat membantu penanganan darurat di wilayah terdampak banjir,” ujarnya.

Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil yang ditujukan kepada Kepala BNPB pada 14 November 2026. Surat itu berisi laporan mengenai kebutuhan mendesak warga di lokasi terdampak banjir.

Dalam surat tersebut, warga dilaporkan membutuhkan berbagai perlengkapan, mulai dari tenda pengungsian, terpal, matras, selimut, sarung, sajadah, mukena, seragam dan peralatan sekolah, peralatan dapur umum, velbed, hingga perahu polietilena.

Berton menjelaskan, sebagian besar kebutuhan yang diajukan dapat dipenuhi melalui persediaan di gudang BPBA. Bantuan tersebut meliputi matras, tenda pengungsian, serta peralatan dapur lengkap dengan kompor. Tabung gas juga disiapkan agar dapur umum dapat segera beroperasi.

Selain itu, BNPB turut menyalurkan sejumlah sarung dan selimut sebagai tahap awal pemenuhan kebutuhan para pengungsi di Kabupaten Aceh Singkil. “Penyaluran tersebut merupakan optimalisasi dari persediaan yang tersedia di gudang BPBA, agar kebutuhan dasar warga terdampak dapat segera terpenuhi,” ujarnya.