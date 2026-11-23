Paulus Waterpauw: Tradisi Adat Papua Berperan Penting Jaga Harmoni Kehidupan Masyarakat

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw

JAKARTA — Penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda menjadi semakin penting. Pancasila tidak semestinya berhenti sebagai hafalan atau simbol kenegaraan, tetapi harus hidup dalam adat, tradisi, budaya, serta perilaku masyarakat sehari-hari.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Komjen (Purn) Paulus Waterpauw, mengatakan, nilai-nilai Pancasila sejatinya memiliki kedekatan yang kuat dengan kehidupan masyarakat adat Indonesia.

Dalam konteks Papua, nilai-nilai adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni kehidupan masyarakat.

“Tradisi duduk bersama di para-para adat, semangat kekeluargaan, serta hubungan harmonis antara adat, agama, dan pemerintah merupakan contoh bagaimana nilai persatuan dan musyawarah telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Paulus, Senin (23/11/2026).

“Semangat gotong royong, musyawarah, toleransi, saling menghormati, dan penyelesaian persoalan melalui dialog merupakan nilai yang telah lama tumbuh dalam tradisi dan budaya Nusantara,”lanjutnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri ini menegaskan, Pancasila adalah adat, tradisi, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

“Nilai-nilainya sudah diwariskan oleh leluhur kita melalui kebiasaan hidup bersama, menghormati sesama, menjaga persaudaraan, dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah,” ujarnya.

Dia menilai perkembangan media sosial menghadirkan tantangan tersendiri bagi Gen Z. Kemudahan memperoleh informasi harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, kedewasaan, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi.

Polarisasi di media sosial yang dipicu perbedaan pandangan, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, hingga kecenderungan saling menyerang dapat mengikis semangat persatuan apabila tidak disikapi secara bijaksana.