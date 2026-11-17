Atasi Konflik Papua, Paulus Waterpauw Dorong Berbasis Adat dan Pancasila

JAKARTA - Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw mendorong penyelesaian konflik di Papua melalui pendekatan dialog, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan kearifan adat. Ia pun berharap berbagai pengalaman, aspirasi, dan masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan penyusunan model resolusi konflik yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya Papua.

Hal itu mencuat dalam forum diskusi yang menjadi bagian dari penelitian disertasinya di Universitas Indonesia (UI) bertajuk “Resolusi Konflik Berbasis Pancasila di Tengah Polarisasi Media Sosial: Studi Kasus di Jayapura.

Menurut Paulus, penelitian tersebut diharapkan tidak berhenti pada kontribusi akademis, tetapi juga dapat menjadi amanah bagi masa depan Papua. Terutama dalam menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi generasi Z serta generasi penerus.

Diskusi diikuti berbagai elemen masyarakat, mulai dari Dewan Adat Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga perwakilan paguyuban. Akademisi senior Papua dari Universitas Papua (UNIPA), Agus Sumule, turut hadir sebagai panelis.

Mereka menyoroti penyelesaian persoalan di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Diperlukan upaya membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui dialog serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.