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Pemerintah Dorong Dapur SPPG Pakai Bahan Pangan Lokal untuk MBG di Papua

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |16:42 WIB
Pemerintah Dorong Dapur SPPG Pakai Bahan Pangan Lokal untuk MBG di Papua
Pemerintah Dorong Dapur SPPG Pakai Bahan Pangan Lokal untuk MBG di Papua/BGN
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JAKARTA –Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta untuk memprioritaskan pengadaan bahan pangan dari petani lokal. Kebijakan ini untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua, menjadi penggerak ekonomi dan memperkuat kemandirian pangan daerah.

Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kemendagri, Arie Satria, mengatakan, penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diperlukan agar kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat dipenuhi melalui hasil produksi masyarakat setempat.

"Jadi yang selama ini mengambil bahan makanan dari luar Papua agar wajib membeli langsung dari petani lokal," ujar Arie dalam kegiatan monitoring pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Provinsi Papua, dikutip, Minggu (15/11/2026).

Menurutnya, kebutuhan pangan dalam program MBG harus menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

"Kebutuhan pangan ini harus menjadi program MBG yang berpeluang menghasilkan pertanian masyarakat sekaligus mendorong perputaran uang di daerah," katanya.

Arie juga meminta Sekretaris Daerah Provinsi Papua selaku Ketua Satgas Pengawasan MBG dapat memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten dan kota serta memberikan pemahaman kepada pengelola SPPG mengenai pentingnya penggunaan bahan pangan lokal.

 

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Topik Artikel :
Makan Bergizi Gratis BGN mbg
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