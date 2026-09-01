Kobarkan Nasionalisme, Warga Papua Bentangkan Bendera Raksasa 1.000 Meter

MIMIKA - Warga Distrik Amar, Kabupaten Mimika, Papua Tengah mengobarkan semangat nasionalisme dengan membentangkan bendera Merah Putih berukuran panjang hingga 1.000 meter atau 1 kilometer. Bendera raksasa tersebut dibentangkan melewati wilayah dua kampung, yakni Kampung Amar dan Kampung Manuare.

Kegiatan itu mendapat antusiasme dari masyarakat yang turut terlibat dalam berbagai kelompok usia. Bukan hanya orang dewasa, aksi tersebut juga melibatkan anak-anak Sekolah Dasar (SD), generasi muda, tokoh masyarakat, hingga para orangtua.

Keterlibatan lintas generasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan secara langsung kepada masyarakat. Aksi ini tak lepas dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pembentangan bendera Merah Putih juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air serta memperkuat wawasan kebangsaan. Pemerintah daerah berharap kegiatan semacam itu dapat memberikan pengalaman positif bagi generasi muda.

"Kegiatan ini kami lakukan untuk menunjukkan rasa cinta tanah air serta membangun nasionalisme sejak dini," kata Ronny S Marjen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika dalam keterangannnya, dikutip Selasa (1/9/2026).