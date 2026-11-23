Kekerasan di Papua Sepanjang 2025-2026, Panglima TNI: 269 Kejadian dan 172 Orang Tewas

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan, terdapat ratusan aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB) sepanjang periode 2025-2026. Aksi tersebut meliputi penyerangan, penculikan, hingga perusakan fasilitas umum, termasuk rumah, sekolah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jadi periode 2025–2026 masih terjadi aksi kekerasan di Papua. Itu tercatat 269 kejadian berupa penyerangan 255 aksi, kemudian penculikan 3 aksi, kemudian perusakan fasilitas umum seperti rumah, kemudian sekolah, kemudian juga dapur SPPG," ujar Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2026).

Dari rangkaian aksi tersebut, Agus menyampaikan terdapat 172 korban jiwa yang terdiri dari anggota TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat. Dia mengatakan, TNI akan terus melakukan operasi pengamanan teritorial di wilayah Papua.

"Kemudian periode 2026 sudah ikrar setia kembali ke NKRI sejumlah 152 orang dari KIB, kemudian penyerahan 11 pucuk senjata organik, ya," tutur Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa TNI telah melakukan revitalisasi dan pembangunan 3.334 fasilitas umum. Fasilitas tersebut meliputi rumah, lampu tenaga surya (solar cell), sistem tenaga listrik (power system), pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pengeboran sumber air bersih, serta pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Selain itu, TNI membangun 232 titik jembatan dan jalan, merenovasi serta membangun gereja dan sarana ibadah lainnya, serta mendirikan 17 SPPG. TNI juga memberikan pelayanan kesehatan, bantuan sembako, dan melakukan penanganan stunting.