Menhan Tegaskan Tidak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk melakukan pergantian Panglima TNI.

Hal ini disampaikan Sjafrie menanggapi pertanyaan awak media terkait adanya isu pemerintah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian Panglima TNI.

Sjafrie menegaskan bahwa sektor pertahanan sampai saat ini masih berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

“Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian panglima,” kata Menhan ditemui usai bertemu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Saat dikonfirmasi kembali soal keberadaan Surpres tersebut, Menhan memilih untuk diam dan tak memberikan jawaban kepada awak media.

Isu pergantian Panglima TNI sudah santer terdengar usai Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo diganti oleh Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026. Selain itu, di media sosial juga santer beredar isu Panglima TNI segera diganti dalam waktu dekat.

Posisi Panglima TNI saat ini masih dijabat Jenderal Agus Subiyanto. Ia diketahui dilantik oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada November 2023 lalu. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta pada periode 2009 hingga 2011. Ketika itu, Jokowi sedang menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.



(Rahman Asmardika)

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