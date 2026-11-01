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TNI Dorong Ketahanan Pangan Keluarga di Kota Bekasi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |18:33 WIB
TNI Dorong Ketahanan Pangan Keluarga di Kota Bekasi
TNI Dorong Ketahanan Pangan Keluarga di Kota Bekasi
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JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Seperti yang dilakukan Korem 051/Wijayakarta yang memanfaatkan lahan terbatas bagi masyarakat.

‎‎‎Masyarakat mendapatkan edukasi mengenai cara mengoptimalkan lahan kosong dan terbengkalai menjadi area produktif yang dapat menghasilkan berbagai kebutuhan pangan keluarga.  

Salah satu lokasi percontohan berada di lingkungan kantor Kodim 0507/Kota Bekasi, yang sebelumnya merupakan lahan tidak terawat dan dipenuhi sampah liar.

‎Lahan tersebut telah disulap menjadi kawasan produktif yang dimanfaatkan untuk perkebunan pisang, tanaman sayuran, sistem hidroponik, hingga kolam budidaya ikan. Bahkan, berbagai bahan pendukung kegiatan bercocok tanam juga memanfaatkan barang bekas atau limbah, seperti galon air mineral yang diubah menjadi pot tanaman.

‎‎Anggota Babinsa Kodim 0507/Kota Bekasi di bawah kendali Korem 051/Wijayakarta, Sertu Lilik, mengatakan pemanfaatan lahan terbengkalai tersebut merupakan inisiatif Danrem 051/Wijayakarta bersama Dandim 0507/Kota Bekasi sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan kemandirian pangan masyarakat.‎

‎"Menindaklanjuti arahan dari Komandan Korem 051 Wijayakarta dan Komandan Kodim 0507 Bekasi, kami menginisiasi membuat Kompi Produksi di antaranya ada perikanan, perkebunan, dan peternakan," ujar Sertu Lilik, Minggu (1/11/2026).

‎‎Menurut Lilik, di atas lahan seluas kurang lebih setengah hektare, saat ini telah tersedia empat kolam budidaya yang berisi sekitar 30 ribu ekor ikan lele dan patin.

 

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