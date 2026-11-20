MBG Dibutuhkan Masyarakat, BGN Terus Dorong Penyempurnaan Pelaksanaan Program

JAMBI – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai evaluasi dan upaya perbaikan terus dilakukan untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional tersebut berjalan semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Sudaryono saat mengunjungi SDN 07 Jambi. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya melihat pelaksanaan MBG secara menyeluruh, termasuk mengakui berbagai tantangan yang masih perlu diselesaikan.

“Betul, ada persoalan, kita tidak tutup mata terhadap itu. Kita sedang mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan itu dan kita menghadapi kenyataan bahwa memang MBG sangat dibutuhkan,” ujar Daryono pada Jumat (20/11/2026).

Mas Dar --panggilan akrabnya -- mengatakan, berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tidak boleh mengaburkan tujuan besar MBG sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan agar pelaksanaan program semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Mas Dar juga mengingatkan bahwa kebutuhan terhadap MBG dapat dilihat secara langsung dari kondisi anak-anak di berbagai daerah. Tidak sedikit peserta didik yang datang ke sekolah tanpa sempat mendapatkan asupan makanan sebelum memulai kegiatan belajar.

“Kita harus mengakui bahwa banyak sekolah di belahan Indonesia di daerah-daerah memang MBG ini sangat berarti. Banyak anak-anak siswa didik kita yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar,” ungkapnya.