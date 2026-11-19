Prabowo Akui Indonesia Masih Hadapi Korupsi hingga Peredaran Narkoba di Depan Pemimpin Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Seperti tata kelola pemerintahan, korupsi, ekonomi ilegal, hingga peredaran narkoba.

Demikian disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 33rd Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, China, pada Kamis (19/11/2026).

Dalam agenda tersebut para pemimpin dunia yakni Presiden China Xi Jinping sebagai tuan rumah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin turut hadir. Selain itu, sejumlah pemimpin negara yang tergabung dalam APEC juga terlihat hadir.

Di tengah tantangan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menghapus kemiskinan dan kelaparan, sehingga tema APEC tahun ini dinilai relevan dan memberikan inspirasi bagi negara-negara kawasan.

“Kami masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Kami memiliki persoalan tata kelola pemerintahan, korupsi, ekonomi ilegal, dan bagi kami, peredaran narkoba telah menjadi masalah nyata dengan skala yang sangat besar. Kami ingin menghapus kemiskinan dan kelaparan di tengah masyarakat,” kata Prabowo dalam intervensinya.

“Oleh karena itu, tema tahun ini, Membangun Komunitas Asia-Pasifik untuk Sejahtera Bersama, benar-benar memberikan inspirasi. Indonesia menyambut baik prioritas APEC tahun ini, yaitu keterbukaan, inovasi, dan kerja sama,” tambahnya.

Prabowo juga menekankan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang adil, dapat diprediksi, dan berlandaskan aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang berfungsi efektif, termasuk dalam mekanisme penyelesaian sengketa.