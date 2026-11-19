Menag Nasaruddin Tegaskan Negara Sangat Memperhatikan Nasib Guru

JAKARTA - Pemerintah memberikan perhatian kepada guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan. Sejumlah program afirmasi digulirkan, mulai dari penguatan kompetensi hingga peningkatan kesejahteraan guru sepanjang 2026.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa beragam afirmasi ini menjadi bagian tanggung jawab negara sekaligus perhatian kepada para guru. Menurutnya, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk selalu memuliakan para guru.

"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Menag Nasaruddin di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Nasaruddin mengingatkan, bahwa keberhasilan para pejabat dan pemimpin bangsa saat ini tidak lepas dari sentuhan tangan dingin para pendidik.

‘’Pencapaian dirinya beserta seluruh jajaran pemerintah hari ini merupakan buah dari didikan para guru. Tanpa jasa mereka mustahil siapapun dapat meraih posisi seperti sekarang,’’pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno memastikan ada formasi guru pada seleksi CPNS 2027. Hal ini menjadi salah satu afirmasi pada HGN 2026.

‘’Kemenang sudah melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),’’ujarnya.