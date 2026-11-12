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Doa Bersama di Istiqlal, Menag Sebut Indonesia Berhasil Lewati Berbagai Ancaman Berkat Persatuan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |21:58 WIB
Doa Bersama di Istiqlal, Menag Sebut Indonesia Berhasil Lewati Berbagai Ancaman Berkat Persatuan
Menag Nasaruddin Umar menghadiri acara Doa dan Munajat untuk Kemaslahatan Bangsa di Masjid Istiqlal, Jakarta, 12 November 2026.
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JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Indonesia berhasil melewati berbagai ancaman dan persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Ia menilai berbagai prediksi negatif terhadap Indonesia tidak seluruhnya terbukti, sementara sejumlah tantangan bangsa dapat diurai satu per satu.

Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin saat memberikan sambutan dalam acara Doa dan Munajat untuk Kemaslahatan Bangsa di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Kamis malam (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Nasaruddin mengajak masyarakat untuk merefleksikan kembali perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai peristiwa dan tantangan berat. Ia menyebut Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menepis ancaman yang berpotensi memecah belah keutuhan negara.

"Alhamdulillah, bangsa Indonesia kembali mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan berhasil memprematurkan seluruh rencana yang tidak positif bagi bangsa ini," ujar Nasaruddin.

Ia kemudian mengingatkan kembali sejumlah peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, mulai dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga berbagai pemberontakan di masa lalu. Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa Indonesia telah berkali-kali selamat dari situasi kritis, salah satunya tragedi kekerasan di Sulawesi Selatan yang menelan banyak korban jiwa akibat tindakan penjajah.

Nasaruddin juga menyinggung peristiwa G30S/PKI sebagai salah satu ancaman nyata terhadap perjalanan bangsa. "Menurut para ahli, seandainya rencana jahat itu tidak diprematurkan, kita tidak tahu akan seperti apa sejarah Indonesia," ungkapnya.

Melalui pengalaman sejarah tersebut, ia berharap masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan tetap waspada terhadap segala bentuk ancaman yang dapat mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasaruddin pun mengajak seluruh elemen masyarakat dari berbagai latar belakang agama untuk bersatu mendoakan keselamatan Indonesia.

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