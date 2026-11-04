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Toa Masjid Ditembak, Staf Khusus Menag Turun Tangan Jaga Kerukunan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |08:18 WIB
Toa Masjid Ditembak, Staf Khusus Menag Turun Tangan Jaga Kerukunan
Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar
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TANGERANG SELATAN – Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar, menyambangi Masjid Al-Falah di kawasan Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan, menyusul peristiwa dugaan penembakan yang menyebabkan kerusakan pada sejumlah pengeras suara masjid tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Gugun menyerahkan unit pengeras suara (toa) baru untuk menggantikan perangkat yang dilaporkan mengalami kerusakan. Penyerahan ini menjadi bentuk perhatian dan dukungan terhadap pengurus masjid serta masyarakat sekitar yang terdampak peristiwa tersebut.

Gugun menegaskan bahwa kehadiran negara dalam kehidupan keagamaan masyarakat bukan sekadar diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui kepedulian dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh umat.

"Negara harus hadir menjaga semua umat. Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah dengan aman, tenang, dan bermartabat. Komitmen perlindungan dan pelayanan keagamaan harus berlaku bagi semua, tanpa membedakan agama maupun keyakinan," ujar Gugun, Rabu (4/11/2026).

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan masyarakat agar peristiwa ini tidak berkembang menjadi persoalan yang dapat merusak hubungan sosial antarwarga.

"Jangan sampai peristiwa ini merusak hubungan baik yang selama ini telah dibangun masyarakat. Kita harus menahan diri dari spekulasi, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap peristiwa ini secara objektif," tambahnya.

Ia mendukung agar proses penyelidikan oleh kepolisian dilakukan secara transparan sehingga kronologi serta pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan fakta dan bukti.

 

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