Toa Masjid di Ciputat Berlubang Diduga Ditembak OTK, Polisi Buru Pelaku

TANGSEL - Pengeras suara atau toa di Masjid Kompleks Alvita, Kelurahan Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan, diduga menjadi sasaran tembakan senapan angin. Polisi kini turun tangan untuk menyelidiki peristiwa tersebut.

Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq mengatakan, pihaknya telah mengecek lokasi kejadian pada Minggu 1 November 2026. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut.

"Sudah mengecek dan olah TKP, mencari keterangan pihak yang bersangkutan, dan mengarahkan korban untuk membuat Laporan Polisi," kata Bambang kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Berdasarkan keterangan saksi, kerusakan toa diketahui pada Sabtu 24 Oktober 2026 setelah salat Asar. Saat itu, saksi melihat toa masjid sudah berlubang seperti terkena tembakan senapan angin.

"Pada hari Minggu tanggal 1 November 2026 sekira pukul 17.30 WIB, piket fungsi Polsek Ciputat Timur tiba di TKP. Berdasarkan keterangan dari saksi, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 setelah salat Asar, saksi keluar dari masjid dan melihat kondisi toa masjid yang sudah rusak dengan kondisi berlubang bekas tembakan senapan angin," ujarnya.