Cekcok di Tol JORR Berujung Perusakan, Sopir Taksi Online Diburu Polisi

JAKARTA – Viral di media sosial seorang pengemudi taksi online mengamuk di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR), usai terlibat cekcok dengan pengendara lain. Saat ini, polisi tengah mendalami peristiwa tersebut.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala, mengatakan pihaknya masih menyelidiki kronologi kejadian itu.

"Untuk kronologis masih dalam penyelidikan," ujar Reiki kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Ia membenarkan adanya insiden tersebut. Polisi juga masih mendalami identitas korban maupun pelaku dalam peristiwa yang viral di media sosial itu.