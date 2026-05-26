Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polda Metro Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |19:37 WIB
Polda Metro Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum
Anggota TAUD Afif Abdul Qoyim menilai penanganan perkara Andrie Yunus oleh Polda Metro Jaya berlarut-larut dan tidak transparan.
A
A
A

JAKARTA - Langkah Polda Metro Jaya yang tidak melampirkan seluruh bukti penanganan kasus penyiraman air keras Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, dalam sidang praperadilan dinilai janggal oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). TAUD menilai hal tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum.

Anggota TAUD, Afif Abdul Qoyim, menilai pihaknya melihat adanya pemilahan bukti yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya selama proses persidangan praperadilan. Menurutnya, sikap Polda Metro Jaya berbeda jauh saat menggelar konferensi pers perkara tersebut.

"Jadi selama proses persidangan dari awal sampai dengan terakhir, bukti-bukti yang dihadirkan di sidang praperadilan itu tidak sepenuhnya dihadirkan. Tampak berbeda ketika bukti yang dihadirkan oleh polisi pada saat konferensi pers," kata Afif usai sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Afif melanjutkan, langkah ini jelas akan menghambat proses penegakan hukum. Ia pun menilai penanganan perkara Andrie Yunus terkesan berlarut-larut dan tidak dilakukan secara transparan.

"Tento ketika tidak ada bukti yang lengkap dalam proses praperadilan ini, ini akan menghambat proses penegakan hukum. Sehingga argumentasi yang kami sampaikan di dalam permohonan praperadilan bahwa adanya penanganan berlarut, adanya penghentian penyidikan yang dilakukan secara diam-diam, itu bisa saja terbukti," ucap Afif.

"Karena memang alat-alat buktinya itu tidak disampaikan secara menyeluruh dan akan menghambat pengungkapan fakta maupun kasusnya itu sendiri," tambahnya.

Oleh karena itu, TAUD meminta hakim tunggal praperadilan untuk menerima dan mengabulkan permohonan gugatannya. Ia juga meminta hakim tunggal menyatakan Polda Metro Jaya telah melakukan penundaan penanganan perkara berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026 tanpa alasan yang sah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220889//kasus_penipuan-9wmy_large.jpg
Polisi Buru WO Penipu Calon Pengantin di Jaktim, Korban Rugi Rp83 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220891//sidang_praperadilan_andrie_yunus-4ylT_large.jpg
Sidang Praperadilan Andrie Yunus, Polda Metro Bantah Tunda Penanganan Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220699//grib_jaya_laporkan_anak_ahmad_bahar-gpCy_large.jpg
GRIB Jaya Laporkan Anak Ahmad Bahar ke Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/338/3220410//penjara-8URZ_large.jpg
Beraksi di Medsos, Dua Pengedar Tembakau Sintetis Jaktim Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/338/3220365//pocong_bermodus_begal_di_jabodetabek-aN3C_large.jpg
Polisi Bakal Tindak Tegas Pocong Bermodus Begal di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/338/3220357//tembak_pelaku_begal-lSr8_large.jpg
Soal Tembak Pelaku Begal di Tempat, Ini Respons Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement