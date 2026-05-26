Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar Live Streaming Porno Berkedok Challenge di Medsos

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |20:21 WIB
Polisi Bongkar Live Streaming Porno Berkedok Challenge di Medsos
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap seorang pria berinisial SR (39), yang diduga menjadi host akun media sosial bermuatan pornografi. Pelaku diduga melakukan live streaming bersama sejumlah talent hingga menampilkan konten yang mengandung unsur pornografi.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari patroli siber yang dilakukan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya di media sosial.

“Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menyiarkan, menawarkan, atau menyediakan konten pornografi melalui akun media sosial,” ujar Andaru kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Dari hasil patroli siber, polisi menemukan akun bernama KAMMAN dengan nama pengguna @pejuang_dita dan @petugas_lcd3 yang diketahui dimiliki tersangka SR.

Sementara itu, Kanit I Subdit II Ditsiber Polda Metro Jaya, Kompol Immanuel Sinaga menjelaskan, tersangka melakukan live streaming melalui akun tersebut dengan membuat challenge atau tantangan kepada pengguna media sosial lainnya.

“Tersangka menyiarkan konten yang diduga bermuatan pornografi untuk meningkatkan jumlah followers dan viewers melalui live streaming tersebut. Tersangka juga menerima reward atau gift dari viewers dan mencairkannya ke akun e-wallet DANA miliknya,” kata Immanuel.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220919//anggota_taud_afif_abdul_qoyim_menilai_penanganan_perkara_andrie_yunus_oleh_polda_metro_jaya_berlarut_larut_dan_tidak_transparan-3guN_large.jpg
Polda Metro Tak Bawa Seluruh Bukti di Sidang Praperadilan, TAUD: Hambat Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220889//kasus_penipuan-9wmy_large.jpg
Polisi Buru WO Penipu Calon Pengantin di Jaktim, Korban Rugi Rp83 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/482/3220735//pria-qbeM_large.jpg
Terlalu Sering Menonton Film Porno Bisa Merusak Kesehatan Seksual Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/338/3220699//grib_jaya_laporkan_anak_ahmad_bahar-gpCy_large.jpg
GRIB Jaya Laporkan Anak Ahmad Bahar ke Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/338/3220410//penjara-8URZ_large.jpg
Beraksi di Medsos, Dua Pengedar Tembakau Sintetis Jaktim Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/338/3220365//pocong_bermodus_begal_di_jabodetabek-aN3C_large.jpg
Polisi Bakal Tindak Tegas Pocong Bermodus Begal di Jabodetabek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement