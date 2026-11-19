Prabowo di KTT APEC, Harapan Perdamaian Dunia di Tangan Xi Jinping, Trump, dan Putin

SHENZHEN - Presiden Prabowo Subianto menyoroti dimensi geopolitik dalam penyelenggaraan KTT APEC 2026. Dalam forum tersebut, Prabowo menyampaikan kekaguman sekaligus harapannya terhadap pertemuan yang disebutnya bersejarah antara tiga pemimpin negara besar dunia, yakni Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Prabowo menilai pertemuan ketiga pemimpin tersebut memiliki arti penting, bukan hanya bagi negara masing-masing, tetapi juga bagi masyarakat internasional yang menaruh harapan besar terhadap terciptanya stabilitas dan perdamaian dunia.

"Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kekaguman dan harapan kami atas pertemuan bersejarah yang berlangsung di KTT APEC ini antara tiga pemimpin dari tiga kekuatan besar dunia, Presiden Xi Jinping, Presiden Trump, dan Presiden Putin,” ungkap Prabowo dalam intervensinya pada The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen, China, Kamis (19/11/2026).

Menurut Prabowo, kepemimpinan, kenegarawanan, dan kebijaksanaan ketiga pemimpin tersebut akan memainkan peran penting dalam menentukan arah masa depan dunia.

“Saya ingin mengatakan bahwa harapan dan doa miliaran orang tertumpu pada pundak Anda. Kepemimpinan, kenegarawanan, dan kebijaksanaan Anda kini akan menentukan nasib dunia,” tegas Prabowo.