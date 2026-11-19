Prabowo Bertemu Putin di Sela KTT APEC Shenzhen

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di sela-sela agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-33 Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC atau The 33rd APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) yang digelar di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, China.

Informasi mengenai pertemuan tersebut dibagikan Menteri Investasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, melalui akun media sosial pribadinya, @rosanroeslani.

Rosan menjelaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Putin berlangsung pada Rabu (18/11/2026).

“Mendampingi Bapak Presiden @prabowo dalam agenda bersama Presiden Vladimir Putin di APEC 2026, Shenzhen. Strong relationships create opportunities. Meaningful partnerships create lasting impact,” tulis Rosan.

Dalam pertemuan tersebut, terlihat sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.

Sementara itu, pada Kamis (19/11/2026), Presiden Prabowo menghadiri agenda utama KTT APEC yang dipimpin langsung oleh Presiden China Xi Jinping selaku tuan rumah.