487 Rumah Rusak Diterjang Angin Kencang di Tulang Bawang Lampung

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 487 rumah di Desa Setia Bumi, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, terdampak hujan lebat disertai angin kencang, pada Minggu 16 November 2026.

"Peristiwa tersebut mengakibatkan sekitar 487 unit rumah terdampak," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Rabu (18/11/2026).

Dari total rumah terdampak, sebanyak 15 unit mengalami rusak berat, 75 unit rusak sedang, dan 397 unit lainnya rusak ringan. Kerusakan disebabkan oleh pohon tumbang maupun terjangan angin kencang.

BNPB mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang masih berlangsung berdasarkan peringatan dini curah hujan harian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Setiap keluarga diimbau menyiapkan Tas Siaga Bencana (TSB) yang berisi dokumen penting, pakaian, obat-obatan, alat penerangan, peluit, ponsel beserta pengisi daya, serta makanan ringan dan air minum untuk memenuhi kebutuhan selama tiga hari apabila harus mengungsi.