BNPB: Belum Ada Laporan Korban Akibat Gempa M5,8 di Ruteng NTT

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan belum menerima laporan korban jiwa maupun kerusakan, akibat gempa bermagnitudo 5,8 yang mengguncang wilayah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/11/2026) pukul 11.41.33 WIB.

"Kami tidak mendapatkan informasi lanjutan apakah ada korban ataupun kerusakan akibat gempa ini. Kita tetap berdoa semoga tidak ada hal-hal yang menjadi pengganggu untuk kemajuan pemulihan di Kabupaten Manggarai tersebut. Masyarakat mengalami kepanikan di luar dan saat ini sudah normal kembali," ungkap Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, saat konferensi pers, Rabu (18/11/2026).

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah Manggarai Timur, NTT. Berdasarkan hasil analisis terbaru BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo 5,8 dengan kedalaman 10 kilometer.

Episenter gempa terletak pada koordinat 8,21 derajat Lintang Selatan dan 120,55 derajat Bujur Timur, atau tepatnya di laut, sekitar 45 kilometer timur laut Ruteng, Manggarai, NTT.

“Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, dalam keterangan tertulisnya.