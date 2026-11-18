Gempa M5,8 Guncang Manggarai Timur, BMKG: Dipicu Aktivitas Flores Back-arc Thrust

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (18/11/2026) pukul 11.41.33 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut memiliki parameter pemutakhiran dengan magnitudo M5,8 dan kedalaman 10 kilometer. Episenter gempa terletak pada koordinat 8,21° LS dan 120,55° BT, atau tepatnya di laut, sekitar 45 kilometer timur laut Ruteng, Manggarai, NTT.

“Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.

Wijayanto menjelaskan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas Flores Back-arc Thrust.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan sesar turun (normal fault),” katanya.

Berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi tersebut dirasakan dengan skala intensitas sebagai berikut:

1. IV–V MMI di Kabupaten Manggarai. Getaran dirasakan oleh hampir semua penduduk. Banyak orang terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, serta tiang dan benda-benda besar tampak bergoyang. Bandul lonceng juga dapat berhenti.