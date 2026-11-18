Gempa M5,8 Guncang Ruteng Manggarai, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5,8 mengguncang Ruteng, Manggarai, NTT, Rabu (18/11/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG melaporkan gempa terjadi pada pukul 11.41 WIB dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat gempa berada di laut 49 Km Timur laut Ruteng, Manggarai.

“Telah terjadi gempabumi mag:5.8, lokasi:Pusat gempa berada di laut 49 km timur laut Ruteng-Manggarai, waktu:18-Nov-26 11:41:32 WIB, kedalaman:10 Km,” tulis BMKG.

BMKG melaporkan bahwa gempa ini dirasakan dengan skala (MMI): IV-V Kab. Manggarai, II-III Kab. Ngada, III-IV Kab. Sumba Timur , III-IV Kab. Sumba Barat Daya, III-IV Kab. Manggarai Barat.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. “Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” imbau BMKG.

Meski begitu, BMKG menegaskan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

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