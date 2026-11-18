Gempa M5,3 Guncang Intan Jaya, Pusatnya di Darat!

JAKARTA - Gempa bumi magnitudo (M) 5,3 mengguncang Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (18/11/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG juga melaporkan gempa terjadi pada pukul 10.24 WIB dengan kedalaman 56 kilometer. Pusat gempa berada di darat 75 Km Barat Laut Intan Jaya, Papua Tengah.

“(Update) Info Gempa dirasakan mag:5.3, lokasi:Pusat gempa berada di darat 75 km Barat Laut Intan Jaya, waktu:18-Nov-26 10:24:03 WIB, kedalaman:56 Km, gempa ini dirasakan(MMI):II-III Nabire,” tulis BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. “Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” imbau BMKG.

Meski begitu, BMKG menegaskan, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

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