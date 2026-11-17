Analisis BMKG soal Gempa Dahsyat M7,1 di Laut Banda Maluku

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi bermagnitudo 7,1 di Laut Banda, Maluku, pada Selasa (17/11/2026) pukul 04.11.20 WIB. Gempa ini tidak menyebabkan tsunami.

BMKG melaporkan gempa terjadi di laut dengan parameter pemutakhiran magnitudo M6,8 pada kedalaman 97 kilometer. Gempa bumi tersebut merupakan jenis gempa bumi menengah akibat deformasi batuan di dalam Lempeng Laut Banda.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip),” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, dalam keterangannya.

Sementara itu, Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menjelaskan gempa ini tidak memicu tsunami karena hiposenter gempa berada pada kedalaman menengah, yakni 68 kilometer, sehingga tidak memicu deformasi dasar laut yang dapat menimbulkan tsunami.

“Gempa memiliki mekanisme patahan geser (strike-slip) sehingga tidak sensitif atau produktif dalam memberikan gangguan vertikal yang dapat mengganggu kolom air laut,” jelas Daryono.