Hadiri KTT APEC, Prabowo Tiba di Shenzhen China Disambut Tarian dan Pasukan Kehormatan

SHENZHEN - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Shenzhen, China, pada Rabu (18/11/2026), untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Para Pemimpin Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau APEC ke-33 yang digelar pada 18–19 November 2026.

Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan tiba di Bandara Internasional Bao'an Shenzhen sekitar pukul 12.25 waktu setempat. Kedatangan Prabowo di Shenzhen kali ini dilakukan setelah merampungkan rangkaian KTT ASEAN di Manila, Filipina.

Prabowo tampak mengenakan pakaian safari berwarna cokelat, dilengkapi kopiah dan kacamata hitam. Saat menuruni tangga garbarata yang dilapisi karpet merah, Prabowo terlihat melambaikan tangan. Dia juga menerima buket bunga sebagai bentuk sambutan atas kedatangannya.

Sementara itu, di bawah tangga pesawat, Prabowo langsung disambut para penari. Selain itu, barisan pasukan kehormatan atau honor guard juga memberikan penghormatan kepada Prabowo di landasan pacu sebelum rombongan bertolak menuju lokasi acara APEC.

Prabowo juga terlihat memberikan hormat kepada barisan pasukan kehormatan sembari menuju mobil yang akan membawanya ke lokasi acara. Dia beberapa kali melambaikan tangan dan berjabat tangan dengan para pejabat China yang hadir untuk menyambut kedatangannya.

(Arief Setyadi )

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