Prabowo Dorong Penguatan Kerja Sama ASEAN-India di Bidang Kesehatan

MANILA - Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan kerja sama ASEAN dan India di bidang kesehatan. Sektor ini dinilai sebagai salah satu bidang yang menjanjikan untuk mempererat partisipasi ekonomi India di kawasan ASEAN.

Menurut Presiden Prabowo, kemajuan industri farmasi dan teknologi medis India dapat memberikan manfaat bagi negara-negara Asia Tenggara.

“Kesehatan merupakan bidang lain yang menjanjikan untuk mempererat partisipasi ekonomi India. Industri farmasi dan kemajuan teknologi medis India akan memberikan manfaat bagi negara-negara di Asia Tenggara,” ujar Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-23 ASEAN-India di Manila, Filipina, dikutip Rabu (18/11/2026).

Prabowo menyatakan, Indonesia telah merasakan manfaat dari kemajuan industri farmasi India melalui berbagai program kerja sama yang menyediakan obat-obatan dan peralatan medis dengan harga terjangkau.

“Indonesia telah merasakan manfaat dari kemajuan industri farmasi India. Kami memiliki berbagai program kerja sama dengan India yang menyediakan produk farmasi, obat-obatan, dan peralatan medis dengan biaya yang sangat efisien dan harga yang sangat terjangkau,” ungkapnya.