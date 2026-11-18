Momen Trump Lontarkan Pujian ke Prabowo di KTT ASEAN-AS

MANILA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Amerika Serikat di Manila, Filipina, pada Selasa (17/11/2026). Pertemuan tersebut mempertemukan para pemimpin ASEAN dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas penguatan kemitraan kedua kawasan.

Dalam pidatonya, Trump menegaskan komitmen Amerika Serikat terhadap keberhasilan, kedaulatan, dan kemakmuran negara-negara sahabat serta mitranya di Asia Tenggara. Ia juga menyoroti hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Trump menyampaikan dalam dua tahun terakhir, Amerika Serikat telah memperkuat hubungan ekonomi dengan berbagai negara di kawasan. Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat, bersama sejumlah mitra lainnya di Asia.

Trump turut menyinggung kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Menurutnya, kedua negara telah memperkuat kerja sama untuk memperluas latihan bersama pasukan khusus serta mendukung modernisasi pertahanan Indonesia.

“Awal tahun ini, kami mengumumkan kemitraan kerja sama pertahanan penting dengan Indonesia untuk memperluas latihan bersama pasukan khusus dan bekerja bersama dalam modernisasi pertahanan,” ujar Trump.