Trump Puji Prabowo di KTT ASEAN-AS: Anda Pemimpin yang Hebat

MANILA – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump melontarkan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Amerika Serikat di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa (17/11/2026) malam.

Trump menyebut Prabowo sebagai pemimpin hebat, setelah menyinggung hubungan kerja sama pertahanan antara AS dan Indonesia.

Awalnya, Trump berbicara mengenai kekuatan militer AS. Dia bahkan mengklaim negaranya memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbaik di dunia.

“Apa yang sedang terjadi ini sungguh luar biasa. Kami memiliki alutsista militer terbaik di dunia,” kata Trump.

Trump kemudian menyinggung kemitraan pertahanan yang diumumkan AS dan Indonesia pada awal 2026. Kerja sama tersebut mencakup perluasan latihan bersama pasukan khusus serta modernisasi pertahanan.

“Awal tahun ini, kami mengumumkan kemitraan kerja sama pertahanan yang besar dengan Indonesia, untuk memperluas latihan bersama pasukan khusus serta bekerja sama dalam modernisasi pertahanan,” ujar Trump.