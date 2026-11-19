KTT APEC 2026: Prabowo Serukan Keterbukaan, Inovasi, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan keterbukaan, inovasi, dan kerja sama sebagai tiga prioritas utama dalam membangun komunitas Asia Pasifik yang makmur bersama. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 33rd Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Shenzhen International Communication Center (SICC), Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Kamis (19/11/2026).

Dalam intervensinya, Prabowo menyatakan dukungan penuh terhadap tema APEC 2026, yakni “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together” atau membangun komunitas Asia Pasifik untuk mencapai kemakmuran bersama. Prabowo turut menyoroti transformasi Shenzhen yang dalam kurun waktu 40 tahun berkembang dari sebuah desa nelayan menjadi pusat inovasi global.

“Empat puluh tahun yang lalu, Shenzhen hanyalah sebuah desa nelayan. Kini, kota tersebut menunjukkan apa yang bisa dicapai melalui visi, keterbukaan, dan kerja keras. Inilah contoh yang diberikan oleh Tiongkok kepada kita. Saat ini, Shenzhen telah menjadi pusat inovasi global,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia juga tengah menjalankan transformasi untuk membangun ekonomi yang tangguh, produktif, dan inklusif. Upaya tersebut dimulai dari penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi digital di sekolah, modernisasi desa-desa nelayan dan koperasi desa, serta hilirisasi.

“Kami yakin bahwa masyarakat harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Mereka harus meraih kesejahteraan yang tumbuh dari bawah. Kami mendorong hilirisasi—mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih baik,” ucap Prabowo.

Prabowo juga mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tata kelola pemerintahan, korupsi, ekonomi ilegal, hingga peredaran narkoba. Di tengah tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya menghapus kemiskinan dan kelaparan, sehingga tema APEC tahun ini dinilai relevan dan memberikan inspirasi bagi negara-negara kawasan.