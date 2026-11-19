Puluhan Ribu Narapidana yang Dihukum Kurang dari 5 Tahun Akan Rehabilitasi

JAKARTA – Pemerintahkan akan melakukan rehabilitasi dan reedukasi bagi 31 ribu warga binaan pemasyarakatan (WBP). Program khusus ini menyasar warga binaan dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun yang akan mendapatkan pembimbingan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan, program tersebut akan dikembangkan untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam menyiapkan warga binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.

"Ini akan terus kita kembangkan, dengan program Bapak Presiden akan ada 31 ribu warga binaan pemasyarakatan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun yang akan melalui rehab dan reedukasi," kata Agus di Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, Kamis (19/11/2026).

Dikatakan Agus, pembimbingan vokasi tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sektor pertanian dan perikanan. Dengan program ini, warga binaan tidak hanya menjalani masa hukuman, tetapi juga mendapatkan bekal keterampilan untuk kembali ke tengah masyarakat.

Agus berharap program pembinaan tersebut dapat berjalan berkelanjutan sehingga warga binaan memiliki kegiatan produktif selama berada di lembaga pemasyarakatan.

"Semoga program ini bisa berkelanjutan supaya warga binaan pemasyarakatan ada aktivitas yang membuat etos kerja mereka tetap terjaga," ujarnya.

Upaya pemberdayaan warga binaan juga dilakukan melalui pengembangan produk hasil pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, Agus meresmikan rumah contoh yang merupakan hasil karya warga binaan Lapas Kelas I Tangerang.

Program tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan keterampilan yang diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah dan memiliki peluang bersaing di pasar industri.