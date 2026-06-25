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Menkum Supratman Kenalkan Posbankum Desa di Forum Hukum Rusia, Bahas Transfer Narapidana

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |15:48 WIB
Menkum Supratman Kenalkan Posbankum Desa di Forum Hukum Rusia, Bahas Transfer Narapidana
Menkum Supratman Kenalkan Posbankum Desa di Forum Hukum Rusia (foto: dok ist)
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ST. PETERSBURG - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas memperkenalkan program Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum Desa) dalam ajang 14th St. Petersburg International Legal Forum (ILF) di Rusia. 

Kehadiran Indonesia dalam forum hukum internasional tersebut menjadi partisipasi kedua, sekaligus menandai semakin eratnya hubungan kerja sama hukum antara Indonesia dan Rusia.

Dalam sesi Open Meeting of Justice Ministers yang dihadiri para menteri hukum dari berbagai negara, Supratman memaparkan berbagai langkah Indonesia dalam memperluas akses terhadap keadilan melalui pendekatan people-centered justice. Salah satu program yang disorot adalah Posbankum Desa yang telah dibentuk di seluruh desa di Indonesia untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Menurutnya, Posbankum Desa menyediakan berbagai layanan, mulai dari informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, advokasi, hingga rujukan kepada advokat apabila perkara berlanjut ke proses hukum yang lebih kompleks.

Dengan layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal sehingga penyelesaian persoalan hukum dapat dilakukan lebih cepat, mudah, dan efektif.

"Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Modernisasi sistem hukum tidak hanya tentang memanfaatkan teknologi, tetapi juga bagaimana layanan hukum dapat hadir lebih dekat, lebih mudah diakses, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Supratman.

 

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