Penumpang Kereta Melonjak Awal Masa Libur Sekolah

JAKARTA - Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyebutkan pihaknya telah menyiapkan sarana, prasarana, pelayanan, dan SDM untuk menyambut masa liburan sekolah periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Berbagai pilihan perjalanan kereta api, baik antarkota maupun lokal, dipersiapkan untuk mengantisipasi tingginya minat masyarakat pada masa libur ini.

"Tercatat sebanyak 171.541 penumpang kereta api jarak jauh tiba di wilayah Daop 1 Jakarta selama lima hari pertama masa libur sekolah, yakni pada periode 20–24 Juni 2026," ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, dengan jumlah tersebut, rata-rata penumpang yang tiba di wilayah Daop 1 Jakarta mencapai sekitar 34.308 penumpang per hari. Jumlah kedatangan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat pada masa libur sekolah.

Dia menerangkan, KAI Daop 1 Jakarta telah menyiapkan sarana, pelayanan, dan operasional perjalanan kereta api untuk mengantisipasi peningkatan perjalanan masyarakat selama periode libur sekolah 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Selain keberangkatan, volume kedatangan pelanggan di wilayah Daop 1 Jakarta juga cukup tinggi pada awal masa libur sekolah. KAI Daop 1 Jakarta terus memastikan kesiapan layanan agar perjalanan pelanggan berjalan aman, nyaman, dan lancar," tuturnya.

Franoto menjelaskan, berdasarkan data KAI Daop 1 Jakarta, jumlah penumpang yang tiba pada 20 Juni 2026 tercatat sebanyak 33.559 orang. Kemudian, pada 21 Juni sebanyak 37.508 orang, 22 Juni sebanyak 38.347 orang, 23 Juni sebanyak 32.426 orang, dan 24 Juni sebanyak 29.701 orang.