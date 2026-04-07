Perjalanan KA Kembali Normal Usai Anjloknya KA Bangunkarta di Bumiayu

JAKARTA - Perjalanan kereta api lintas selatan Jawa, khususnya menuju relasi Purwokerto, Yogyakarta, dan sekitarnya saat ini telah kembali dapat dilayani. Sebelumnya, perjalanan sempat terganggu imbas anjloknya KA 161 (Bangunkarta) di emplasemen Bumiayu, wilayah Daerah Operasi 5, kemarin.

Insiden tersebut sempat mengganggu perjalanan kereta api dari dan menuju Jakarta. Melalui penanganan intensif oleh petugas di lapangan, jalur kini telah berhasil dinormalisasi dan dapat dilalui kembali dengan pengaturan operasional terbatas.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menjelaskan, KAI mengerahkan alat berat, crane, serta petugas teknis untuk mempercepat proses evakuasi dan pemulihan jalur.

“KAI memastikan seluruh proses penanganan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan. Saat ini jalur sudah dapat dilalui kembali secara terbatas, dan perjalanan kereta api mulai dijalankan secara bertahap,” ujar Franoto, Selasa (7/4/2026).

Jalur di Stasiun Bumiayu mulai dapat dilalui pada pukul 03.05 WIB dengan pembatasan kecepatan 5 km per jam. Kemudian perjalanan mulai pulih yang ditandai dengan KA Batavia berangkat pukul 04.32 WIB dan tiba di Linggapura pukul 04.53 WIB.

Seiring perbaikan kondisi jalur, pembatasan kecepatan dinaikkan menjadi 20 km per jam pada pukul 04.40 WIB, dan selanjutnya KA Bengawan diberangkatkan pukul 05.10 WIB.

Seiring normalisasi jalur, KAI melakukan pengaturan pola operasi untuk mengembalikan layanan perjalanan secara bertahap dari wilayah Daop 1 Jakarta.

Dari Stasiun Gambir, KA 46 (Taksaka) tujuan Yogyakarta berangkat pukul 07.45 WIB sesuai jadwal, KA 6 (Argo Semeru) tujuan Surabaya Gubeng berangkat pukul 06.43 WIB atau terlambat 23 menit, KA 50F (Purwojaya) tujuan Cilacap/Kroya berangkat pukul 07.20 WIB sesuai jadwal, serta KA 16 (Argo Dwipangga) tujuan Solo berangkat pukul 08.50 WIB sesuai jadwal. KA tambahan Manahan dan Parahyangan diprogramkan berangkat sesuai jadwal.