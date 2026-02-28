Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1,9 Juta Tiket Kereta Terjual saat Periode Libur Lebaran 2026

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |18:40 WIB
1,9 Juta Tiket Kereta Terjual saat Periode Libur Lebaran 2026
Kereta (Foto: Dok KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 terus bergerak positif. Sejumlah relasi favorit seperti Jakarta–Yogyakarta, Jakarta–Semarang, serta Jakarta–Surabaya menunjukkan peningkatan pemesanan.

"Berdasarkan update 28 Februari 2026 pukul 08.00 WIB, sebanyak 1.910.149 tiket telah terjual dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan. Tingkat okupansi sementara mencapai 42,5 persen, sehingga masih terdapat sekitar 2,58 juta tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat," ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba, Sabtu (28/2/2026).

Menurutnya, untuk KA Jarak Jauh, penjualan mencapai 1.873.640 tiket dari kapasitas 3.571.760 tempat duduk, dengan tingkat okupansi 52,5 persen. Sementara itu, KA Lokal terjual 36.509 tiket dari kapasitas 926.936 tempat duduk atau okupansi 3,9 persen.

"Penjualan KA Lokal diperkirakan terus meningkat mendekati hari keberangkatan karena mayoritas tiket baru dapat dipesan mulai H-7," tuturnya.

Ia menjelaskan, pola perjalanan Lebaran menunjukkan peningkatan bertahap pada periode pra-Lebaran dan diperkirakan mencapai puncak pada H-3 hingga H-1, serta kembali meningkat pada periode arus balik. Masyarakat masih memiliki banyak pilihan tanggal dan relasi dengan okupansi yang relatif rendah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/337/3203169/viral-MTkY_large.jpg
BMKG Prediksi Cuaca saat Lebaran 2026: Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128214/tol-xfnq_large.jpg
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127762/ilustrasi_contraflol_di_jalan_tol-WnMd_large.jpg
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127705/wisatawan-SWqu_large.jpg
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement