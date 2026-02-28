1,9 Juta Tiket Kereta Terjual saat Periode Libur Lebaran 2026

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 untuk periode keberangkatan 11 Maret hingga 1 April 2026 terus bergerak positif. Sejumlah relasi favorit seperti Jakarta–Yogyakarta, Jakarta–Semarang, serta Jakarta–Surabaya menunjukkan peningkatan pemesanan.

"Berdasarkan update 28 Februari 2026 pukul 08.00 WIB, sebanyak 1.910.149 tiket telah terjual dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan. Tingkat okupansi sementara mencapai 42,5 persen, sehingga masih terdapat sekitar 2,58 juta tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat," ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba, Sabtu (28/2/2026).

Menurutnya, untuk KA Jarak Jauh, penjualan mencapai 1.873.640 tiket dari kapasitas 3.571.760 tempat duduk, dengan tingkat okupansi 52,5 persen. Sementara itu, KA Lokal terjual 36.509 tiket dari kapasitas 926.936 tempat duduk atau okupansi 3,9 persen.

"Penjualan KA Lokal diperkirakan terus meningkat mendekati hari keberangkatan karena mayoritas tiket baru dapat dipesan mulai H-7," tuturnya.

Ia menjelaskan, pola perjalanan Lebaran menunjukkan peningkatan bertahap pada periode pra-Lebaran dan diperkirakan mencapai puncak pada H-3 hingga H-1, serta kembali meningkat pada periode arus balik. Masyarakat masih memiliki banyak pilihan tanggal dan relasi dengan okupansi yang relatif rendah.