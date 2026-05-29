Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

560 Narapidana Usia Lanjut Mendapat Remisi di Hari Lansia

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |14:21 WIB
560 Narapidana Usia Lanjut Mendapat Remisi di Hari Lansia
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 560 narapidana berusia lanjut (lansia) menerima Remisi Usia dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Jumat (29/5/2026). Remisi ditujukan kepada narapidana lansia yang menderita sakit kronis/berkepanjangan, berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan mengalami penurunan tingkat risiko sebagai perhatian khusus bagi narapidana lansia.

Secara rinci, penerima remisi 1 bulan sebanyak 85 orang, penerima remisi 2 bulan sebanyak 108 orang, penerima remisi 3 bulan sebanyak 170 orang, penerima remisi 4 bulan sebanyak 96 orang, penerima remisi 5 bulan sebanyak 79 orang, dan penerima remisi 6 bulan sebanyak 22 orang.

“Pemberian remisi berdasarkan usia lanjut merupakan bentuk perhatian kemanusiaan yang sebelumnya sudah menjadi praktik dan diperkuat regulasinya. Tujuannya adalah motivasi dan pembinaan, serta menunjukkan perhatian negara terhadap narapidana lansia," kata Direktur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Mashudi, dalam keterangannya.

"KUHP baru juga mengedepankan pemidanaan yang lebih manusiawi, tidak hanya pembalasan, namun fokus pada rehabilitasi dan pembinaan,” sambungnya.

Ia melanjutkan, penerima Remisi Usia di atas 70 tahun terbanyak berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjenpas Jawa Barat sebanyak 73 orang, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur sebanyak 63 orang, dan Kanwil Ditjenpas Sumatra Utara sebanyak 39 orang.

Dengan adanya remisi ini, negara juga menghemat biaya makan narapidana sebesar Rp1.183.860.000 (Rp1,18 miliar).

“Dengan adanya pemberian pengurangan masa pidana ini, kami harap bermanfaat bagi narapidana lansia dan keluarga dalam menjalani sisa masa pembinaan,” ujarnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/455/3217048//napi-qi4r_large.jpg
Mantan Narapidana Disiapkan Masuk Pasar Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213145//viral-UKme_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Supriadi, Napi Korupsi Rp233 M yang Kepergok Ngopi di Kendari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212630//viral-7hvS_large.jpg
Heboh Narapidana ke Kafe Dikawal Petugas, Ditjenpas: Bakal Disanksi jika Terbukti Melanggar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/340/3211528//doni_salmanan-Jesk_large.jpeg
Doni Salmanan Bebas Bersyarat dari Lapas Jelekong sejak 6 April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207694//remisi_nyepi-eJrj_large.jpg
1.515 Napi dan Anak Binaan Dapat Remisi Nyepi 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202030//penjara-R51c_large.jpg
44 Warga Binaan Terima Remisi Khusus Imlek 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement