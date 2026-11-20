Percepat Program Prioritas Presiden untuk Penggerak Ekonomi Baru

JAKARTA – Pemerintah saat ini memperkuat dukungan kelembagaan, sinkronisasi kebijakan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung pelaksanaan program strategis Presiden dan kebijakan prioritas nasional.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riwanto, mendorong penguatan kepastian hukum dan tata kelola kelembagaan agar berbagai program prioritas nasional dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

Menurut Agus, keberhasilan program prioritas nasional tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, banyaknya kegiatan yang terlaksana, ataupun infrastruktur yang berhasil dibangun.

“Keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana program mampu menghadirkan manfaat nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta berjalan secara transparan dan akuntabel,” kata Agus dalam FGD bertajuk Evaluasi Implementasi dan Penguatan Program Prioritas Nasional dikutip, Jumat (20/11/2026).

Agus menjelaskan, bahwa kepastian hukum merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Dengan landasan hukum yang jelas, pembagian kewenangan yang terukur, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, setiap program dapat dijalankan lebih efektif dan berkelanjutan.

Program prioritas nasional harus memiliki tata kelola yang kuat sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.

“Kepastian hukum bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memberikan pedoman dan perlindungan bagi pemerintah, pelaksana, dunia usaha, maupun masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, prinsip tersebut relevan diterapkan pada berbagai program, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hingga Reforma Agraria.