Forum Indonesia-China, Prabowo Optimistis soal Masa Depan Perdamaian Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terhadap masa depan perdamaian dan kemakmuran dunia di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Forum Bisnis Indonesia-China Tahun 2026 di Shenzhen, China, pada Jumat (20/11/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menilai KTT APEC 2026 menjadi pertemuan bersejarah karena berlangsung di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Menurut Prabowo, APEC tetap mampu mempertahankan perannya sebagai kawasan yang mendorong perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran, meskipun menghadapi berbagai tantangan global.

“Pertama, KTT APEC tersebut sangat bersejarah. Ya, kami membahas keberhasilan APEC dalam situasi dunia saat ini yang penuh ketidakpastian. Dalam ketidakpastian global ini, APEC terus menjadi kawasan yang damai, maju, dan makmur,” ungkap Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga membahas pertemuan trilateral antara pemimpin tiga negara kekuatan besar dunia, yakni China, Amerika Serikat, dan Federasi Rusia. Prabowo menyebut pertemuan tersebut sebagai momentum bersejarah yang menghadirkan harapan baru bagi terciptanya perdamaian dunia.

“Dampak bersejarah dari pertemuan ini adalah untuk pertama kalinya, saya kira, presiden dari tiga kekuatan besar dunia, China, Amerika Serikat, dan Rusia, mengadakan pertemuan trilateral. Pertemuan antara tiga pemimpin tertinggi, dan apa yang kita dengar sangat menggembirakan, sangat, sangat penuh harapan,” tutur Prabowo.

Prabowo juga menyampaikan ketiga negara tersebut memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah masa depan dunia. Prabowo berharap pertemuan para pemimpin tersebut dapat membawa dampak positif bagi situasi global, terlebih dengan adanya deklarasi perdamaian yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

“Untuk pertama kalinya—mungkin dalam beberapa dekade terakhir—ketiga pemimpin ini bertemu, membahas berbagai isu penting, dan menghasilkan sebuah deklarasi perdamaian yang sangat singkat namun padat,” tutur Prabowo.